Чи буде різка зміна погоди найближчими днями

До осені залишилося лише кілька днів. Втім, в Україні досі спекотно. Подекуди навіть до +36 градусів.

Якої погоди чекати найближчими днями, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

Зверніть увагу Яка буде погода у вересні: спека продовжиться чи прийдуть похолодання й затяжні зливи

Погода в Україні

За словами експертки, загалом ситуація залишається незмінною. Літо продовжує панувати. Тож до кінця тижня й на початку наступного спостерігатиметься така ж погода.

Буде без опадів. Синоптикиня зауважила, що це класичний процес саме для серпня в Україні, коли наприкінці місяця переважає спека.

Така ситуація залишиться до кінця серпня й істотно не зміниться на початку вересня. Температура залишається високою – вдень +30 градусів, а подекуди й більше. На Півдні може бути +35 – +36 градусів. Опадів сильних не очікуємо,

– розповіла Діана Кривобок.

Додала, подекуди можливі короткочасні грозові дощі. Втім, загалом в Україні опадів не буде.