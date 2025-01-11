Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та регіоні: чого саме чекати

В суботу, 11 січня, в Києві та області очікуються небезпечні метеорологічні явища. Там оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Киян попередили про небезпечні метеорологічні явища

Зранку 11 січня синоптики розповіли, що на території Києва та області очікуються небезпечні метеорологічні явища.

11 січня на дорогах ожеледиця,

– попередили в Укргідрометцентрі.

Так в регіоні оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Крім цього, там наголосили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

До слова, за прогнозом синоптиків, у суботу в Україні буде хмарно з проясненнями. Так, у західних областях йтиме невеликий сніг. Там температура повітря протягом доби коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, в Карпатах – 3 – 8 нижче нуля. Подробиці про те, якою буде погода в суботу, 11 січня, в Україні, читайте в матеріалі 24 Каналу.