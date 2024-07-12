На Київ насувається затяжна гроза

12 липня 2024, 14:10
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Джерело:

Укргідрометцентр

Синоптики попереджають, що в п'ятницю, 12 липня, Київ накриє негода. У столиці очікується гроза.

Такі погодні умови зберігатимуться до кінця доби. Оголошено І рівень небезпеки.

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Гроза в Києві триватиме до кінця доби

Грозу очікують вже в найближчу годину.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Києву. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 12 липня – гроза.️ І рівень небезпечності жовтий, 
– ідеться в оголошені Укргідрометцентру. 

Довідково. І рівень небезпечності означає потенційно небезпечні метеорологічні явища, які можуть завдати певних незручностей мешканцям, вплинути на довкілля та роботу інфраструктури.

У КМВА просять киян та гостей міста не лякатися звуків грому.

Влада Києва також нагадує, куди звертатися у випадку надзвичайних ситуацій під час негоди:

  • у разі підтоплення проїжджої частини чи тротуарів варто звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор": 0442847419;
  • якщо впало дерево чи зламалися гілки – до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд": 0442724018;
  • коли падіння дерев чи гілок загрожує життю – до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС);
  • у разі травмування людей – 103;
  • у разі несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків потрібно звертатися за номерами: 0503873542 (телефони ЦОДР).

Автор: Софія Рожик