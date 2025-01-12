Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності у Києві та регіоні: чого чекати 13 січня

У понеділок, 13 січня, в Києві та області буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Проте очікуються небезпечні стихійні метеорологічні явища.

Зважаючи на це, оголошено І рівень небезпечності – жовтий. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Киян попередили про небезпеку

Негода може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також рух транспорту.

13 січня на дорогах ожеледиця,

– написали в Укргідрометцентрі.

До слова, температура вночі очікується від -2 до -7, а вдень – від -3 до +2 градусів Цельсія.

У Києві – вночі від -4 до -6, а вдень від 0 до -2 градусів Цельсія.

Вітер північно-західний, від 5 до 10 метрів за секунду.

Раніше 24 Канал повідомляв, якою буде погода в Україні в понеділок, 13 січня. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Удень істотних опадів не очікується, проте вночі на заході та південному сході йтиме невеликий сніг.

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах прогнозується ожеледиця, тому водіям і пішоходам слід бути обачними.