Київ попередили про сильний вітер: як довго утримуватиметься така погода

Київ попередили про небезпечні погодні явища у вівторок, 17 грудня. Синоптики оголосили штормове попередження.

Тому у столиці оголошено І рівень небезпечності (жовтий). Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Мокрий сніг, дощі та сильні пориви вітру: погода в Україні на 17 грудня

Киян попередили про сильний вітер

За прогнозом синоптиків, у Києві очікуються пориви вітру 15 – 18 метрів за секунду.

У КМВА наголосили на важливості дотримуватися правил безпеки у таку погоду:

не залишайте автівки під деревами, рекламними щитами, електричними стовпами;

щільно закривайте вікна, двері та горища;

приберіть з балконів та лоджій незакріплені предмети, які можуть впасти на вулицю.

"Будьте уважні та обережні! Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг", – написали там.

До слова, температура повітря у столиці вночі 16 грудня буде 1 – 3 градусів тепла, а вдень 5 – 7.

Буде хмарно та йтиме дощ.

"Попри динамічний початок тижня із поривами вітру та опадами, друга його половина очікується більш спокійною", – кажуть синоптики.