Київ залив льодяний дощ: жителі столиці діляться шокуючими відео

У Києві значно погіршились погодні умови 21 листопада. Вночі дороги столиці вкрилися льодом.

Через погану погоду сталося багато аварій. Про це пишуть місцеві телеграм-канали, інформує 24 канал.

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Київ залив льодяний дощ

За попередньою інформацією, у столиці на Окружній розбилися з десяток автомобілів. Водії у мережі поскаржились, що проїхати там було неможливо навіть на швидкості 30 – 40 кілометрів за годину.

Спочатку асфальт був нічим не посипаний і тому автомобілі заносило. Згодом дорогу обробили.

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У столиці автомобілі вкрилися льодом: дивіться відео

У Київ прийде негода

Протягом 21 листопада синоптики прогнозують мокрий сніг з переходом у дощ. Вночі очікуються нові снігопади. Тому водіїв просять бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, не паркуватися на узбіччях доріг, аби не заважати прибиральній техніці.

"Закликаємо автовласників, за можливості, залишити авто вдома під час снігопаду. Не створюйте затори, у них також стоїть дорожня техніка і не може ефективно працювати. Пішоходів просимо бути обережними та не забувати носити флікери (світловідбивачі – 24 канал) у темний час доби", – зазначили у КМДА.

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