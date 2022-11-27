Мокрий сніг і морози у Києві: водіїв та пішоходів просять бути уважними

На неділю, 27 листопада, синоптики прогнозують нові снігопади. Крім того, у понеділок можливий мокрий сніг з дощем.

У столиці прогнозують снігопади і морози. Як зазначають, з середини наступного тижня температура опуститься до -2 градусів вдень і -5 градусів вночі.

До теми Снігопади та туман: прогноз погоди в Україні на 27 листопада

Комунальники готові очищувати дороги

За інформацією КМДА, "Київавтодор" готовий до зміни погоди. Дорожня служба має 525 одиниць основної і додаткової техніки, яку використовують для прибирання снігу й протиожеледної обробки покриття.

Міська влада закликає водіїв бути уважними на дорогах. Просять за можливості не виїжджати на власних авто під час снігопаду.

Водночас пішоходів просять бути обачними та обов'язково користуватися флікерами і ліхтариками в темний час доби.

Останні новини про погоду в Україні

Синоптики попередили, що в грудні на Прикарпатті вдарять морози до -24 градусів вночі. Холодно буде і в сусідніх регіонах.

Синоптик Станіслав Щедрін повідомив, що жодних натяків на зиму в Україні не буде ще щонайменше тиждень. Похолодання й сніги, які минулого тижня накрили Україну, не були остаточними.

27 листопада невеликий мокрий сніг та дощ передбачають у Житомирській, Вінницькій, Київській, Одеській та Миколаївській областях.

За інформацією метеорологів, 27 листопада найтеплішою погода буде в Криму, південних і східних областях, а також на Закарпатті та Полтавщині. Повітря тут прогріється до 3 – 5 градусів.