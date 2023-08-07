Київ заливає: столицю накрили потужна злива та град

Вдень 7 серпня Київ накрила негода. У столиці розпочалась сильна злива та місцями навіть град.

Також у місті вирує потужний вітер. Що зараз відбувається у столиці з погодою – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

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У Києві вирує негода

Вдень 7 серпня у деяких районах столиці почало дощити. Також місцями спостерігається шквальний вітер.

В Україні сьогодні, 7 серпня, оголосили штормове попередження. Його прогнозують у західних, північних і більшості центральних областей.

До речі, у Києві затоплює вже не тільки вулиці, а й під’їзди. Наприклад, як у будинку, який розташований у Соломʼянському районі.

У столиці затоплює під’їзд: дивіться відео

Наслідки негоди у столиці: дивіться відео

Нагадаємо, що 7 серпня о 5:36 до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення, що в селі Морозівка внаслідок розряду блискавки сталося загоряння житлового будинку. Пожежу оперативно було ліквідовано. На місці події задіяно 3 одиниці техніки та 10 осіб особового складу.

Окрім цього, цього ж дня о 6:12 у селі Сухолуччя Вишгородського району блискавка спричинила загоряння господарчої будівлі. До гасіння було залучено 2 одиниці техніки та 6 осіб особового складу.

Негода на Київщині

На Київщині усувають наслідки негоди. На ранок 7 серпня повернули світло понад 29,6 тисячі родин у 123 населених пунктах, які знеструмлювались повністю чи частково. Відновили роботу 58 ліній електропередачі та 1158 трансформаторних підстанцій.

Найбільше постраждали від негоди Бучанський, Фастівський, Обухівський райони. Сильний поривчастий вітер призвів до масових падінь дерев, які спричинили руйнування опор та розриви проводів ліній електропередачі.

Наразі ще знеструмлені 34 населених пункти, через що без світла залишаються 6278 домівок.

Погода в Україні 7 серпня