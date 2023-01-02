У Києві 1 січня зафіксували температурний рекорд за всі роки спостереження
Джерело:Радіо Свобода
У перший день 2023-го у столиці та багатьох містах і селах України зафіксували температурний рекорд. Цікаво, що йдеться, ймовірно, про найвищий показник за всі роки наукового спостереження.
За даними різних погодних сайтів, вдень 1 січня аж до заходу сонця стовпчик термометра у Києві сягав 13 або 14 градусів Цельсія. Детальніше розповідає 24 канал.
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Найвища температура ще від 1991 року
Попередній температурний рекорд зафіксували ще у 1991 році. Тоді, за даними ЗМІ, він становив 11,1 градуса тепла.
Втім, точні температурні показники за 1 січня 2023-го згодом має оприлюднити Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Зауважимо, що раніше 24 канал розповідав, у яких регіонах синоптики прогнозували аномальне потепління. Детальніше про це читайте тут у нашому матеріалі.
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Коли в Україні вдарять морози
- В Укргідрометцентрі розповіли, що похолодання, ймовірно, розпочнеться вже незабаром. Скоріше за все, у другій половині, особливо в останній декаді січня можуть вдарити морози.
- "Якщо не на Різдво, то на Водохреща має бути і сніг, і мороз", – зазначила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.
- До речі, за прогнозами синоптиків, середня місячна температура у січні, ймовірно, сягатиме 0 – 5 градусів морозу. Тим часом у Криму – 1 – 2 градуси тепла, що на 1 – 1,5 градуса вище за норму.