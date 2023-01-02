У Києві 1 січня зафіксували температурний рекорд за всі роки спостереження

У перший день 2023-го у столиці та багатьох містах і селах України зафіксували температурний рекорд. Цікаво, що йдеться, ймовірно, про найвищий показник за всі роки наукового спостереження.

За даними різних погодних сайтів, вдень 1 січня аж до заходу сонця стовпчик термометра у Києві сягав 13 або 14 градусів Цельсія. Детальніше розповідає 24 канал.

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Найвища температура ще від 1991 року

Попередній температурний рекорд зафіксували ще у 1991 році. Тоді, за даними ЗМІ, він становив 11,1 градуса тепла.

Втім, точні температурні показники за 1 січня 2023-го згодом має оприлюднити Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Зауважимо, що раніше 24 канал розповідав, у яких регіонах синоптики прогнозували аномальне потепління. Детальніше про це читайте тут у нашому матеріалі.

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