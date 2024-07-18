Грози, град і шквали: жителів Київщини знову попереджають про негоду

Жителів та гостей Києва і Київської області попередили про негоду у четвер, 18 липня. Погіршення погодних умов очікується найближчим часом та триватиме до кінця доби.

Синоптики наголосили на особливій небезпеці. На Київщині оголошено І та ІІ рівні небезпечності.

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Київщину накриє злива та гроза

За прогнозом синоптиків Київ та Київську область накриє гроза зі зливою. Місцями очікуються шквали.

У найближчу годину з утриманням до кінця доби 18 липня грози, град та шквал 15-20 метрів за секунду,

– написали в Укргідрометцентрі.

Через грозу там оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Також синоптики попереджають про сильні зливи – 30 – 40 міліметрів за 1 годину. Через це синоптики оголосили II рівень небезпечності (помаранчевий).

У КМДА додали, що гідрослужби вже готові до погіршення погодних умов та завчасно чергують біля місць можливих підтоплень.

Фахівці радять закрити вікна, на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт. Водіям радять знизити швидкість,

– порадили там.