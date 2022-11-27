Посилення снігопаду в Києві: водіїв у Києві попросили утриматись від поїздок

У Києві зранку 27 листопада уже падав невеликий сніжок. Однак синоптики прогнозують посилення снігопаду, подекуди й з дощем.

Саме тому у столиці водіїв попросили утриматися від поїздок на власному автотранспорті.

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Місто готується до негоди

Мер Києва зазначив, що усі служби, зокрема працівники "Київавтодору", вже готові до зміни погодних умов та прибирання міста від снігу. До роботи у разі потреби місто голово залучити 525 одиниць основної та додаткової техніки, яку використовують для прибирання снігу й протиожеледної обробки покриття в столиці.

Також до негоди, за словами Віталія Кличка, готове і житлово-комунальне господарство. Так, керуючі компанії можуть залучити відповідно до потреби і масштабів негоди 167 одиниць техніки та понад 4 тисячі працівників.

Також свої балансові території виїдуть прибирати техніка та працівники зеленбудів столиці,

– повідомив Віталій Кличко.

Наразі ж комунальники уже приступили до прибирання снігу на вулицях столиці. Так, у місті працюють:

126 одиниць техніки,

понад 300 спеціалістів "Київавтодору",

1 000 працівників керуючих компаній.

Ситуація на дорогах

Про негоду також попередили й у Київській ОВА. Так, там попередили не лише про мокрий сніг та низьку температуру, а й про можливий туман вночі та вранці 28 листопада. Через це видимість становитиме 200-500 метрів. Тож попри підготовку міста, ситуація та безпека на дорогах залежатиме не лише від комунальників. Така погода разом з ожеледицею вимагатиме підвищеної уважності, обережності та відповідальності водіїв.

"Звертаємося до водіїв – будьте уважними, дотримуйтеся правил дорожнього руху та безпечної дистанції", – наголосили в Київській ОВА.

Будь ласка, під час негоди не виїжджайте на власних авто без нагальної потреби. Не паркуйтеся на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки,

– підкреслив мер столиці.

Також він звернувся й до пішоходів та закликав до обережності та уважності, зокрема наголосив на важливості носити одяг зі світловідбиваючими елементами у темну пору доби.

Погода в Україні

Попри снігопади в Україні народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, що після снігів Україну накриє потепління. Воно триватиме щонайменше тиждень.

Однак уже у грудні температура повітря сильно знизиться. Так, у другій половині місяця прогнозують похолодання вночі до мінус 25 градусів, а вдень – до мінус 14.

Нагадаємо, що цьогоріч у жовтні у столиці зафіксували рекорд безморозного періоду. Він тривав 225 днів.

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