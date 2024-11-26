Найморозніша ніч у Києві: коли буде та якої температури чекати
Минулого тижня Київ замело снігом. Також відчутно похолодало. Очікується, що вже незабаром мороз може посилитися.
Коли буде найморозніша ніч у Києві, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Морози у Києві
Експертка зазначила, що в синоптичній перспективі на 10 діб різкі перепади погоди не очікуються. Навіть навпаки, після ось атмосферного фронту у четвер – п'ятницю, уже з вихідних і навіть на початку наступного тижня переважатиме погода без опадів. Знову впливатиме поле підвищеного тиску знову. Тож буде відносно спокійна погода.
Водночас синоптикиня наголосила, ця ніч ще може бути морозною.
Якщо говорити безпосередньо для Києва, найморозніша ніч очікується саме на 27 число, тобто на середу. Це -5 – -7 градусів вночі може бути. Вдень близько 0 градусів,
– сказала Наталія Птуха.
Однак, уже з 28 листопада вночі 0 – -2 градуси. До початку грудня вночі очікується максимум до -5 градусів.
Погода на грудень 2024
- Синоптикиня також розповіла, що за даними світових прогностичних центрів й аналізами фахівців Укргідрометцентру, цього рокугрудень в Україні очікується близьким до норми. Середня місячна температура повітря передбачається в межах від -4 до +2 градусів.
- "Але сказати, що у грудні можуть бути такі високі температури або морози, як ось максимуми й мінімуми у кліматичній характеристиці описано, – поки що не очікуємо. Якраз-таки очікуємо близькі до кліматичної норми, більш класична зимова погода", – наголосила Птуха.
- Зауважимо, що згідно з кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію спостережень, у грудні сягає -24 – -32 градуси. У східних, північно-східних і Чернівецькій областях місцями до -33 – -35 градусів, на Прикарпатті навіть до -38 градусів, на Закарпатті та Півдні до -17 – -23 градусів, а на Півдні Криму -10 – -19 градусів.
- Абсолютний максимум – +10 – +18 градусів. На Прикарпатті та Півдні до +20, на півдні Криму до +25 градусів.
- За прогнозом Укргідрометцентру, місячна кількість опадів також очікується в межах норми. Зокрема, 34 – 78 міліметрів. Однак, у гірських районах 81 – 105.
- "Єдине, що, можливо, менше опадів, принаймні на початку грудня, надалі ми ще не можемо говорити, але в нас знову ж таки, оскільки антициклон, у перші 5 днів, скоріш за все, буде мінімум опадів", – зазначила синоптикиня.