До -5 градусів: вночі у Києві й області ще будуть заморозки
- Вночі у Києві та Київській області будуть заморозки 0 – -5 градусів.
- Заморозки також прогнозують на Заході та Південному Сході.
Уже незабаром до України знову повернеться весняне тепло. Втім, цієї ночі ще будуть заморозки, зокрема, у столиці й на Київщині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Заморозки у Києві
У суботу, 12 квітня, у Києві й області буде хмарно з проясненнями. Жодні опади не очікуються. Вітер переважно північно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.
Вночі заморозки в повітрі 0 – -5 градусів, у Києві 1 – 3 градуси,
– зазначили синоптики.
Удень на Київщині очікується +7 – +12 градусів, у столиці – близько +10 градусів.
Заморозки в Україні / Скриншоти з Укргідрометцентру
В Укргідрометцентрі також попереджали, що цієї ночі в більшості західних областей і на Південному Сході заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів. Це I рівень небезпечності, жовтий. На решті території заморозки в повітрі 0 – -5 градусів II рівень небезпечності, помаранчевий).
Далі, 13 та 14 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий).