У Києві – злива: підтоплені багато вулиць і станція метро "Лук'янівська"

У понеділок, 28 липня, Київ накрила негода. Через сильну зливу одразу в кількох районах столиці підтопило вулиці, вода дісталася також до станції метро "Лук'янівська".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ та телеграм-канали.

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Які наслідки негоди в Києві?

Злива в Києві призвела до значних підтоплень у різних районах столиці. Через рясні опади на дорогах утворилися справжні річки, а рух громадського та приватного транспорту ускладнився.

Місцеві жителі в соціальних мережах активно діляться наслідками зливи в Києві.

У столиці підтопило дороги: дивіться відео

Негода зачепила і столичний метрополітен. На станції "Лук'янівська" через потрапляння води утворилися калюжі.

Що відбувається в київському метро: дивіться відео

Нагадаємо, на території Київської області на 28 липня оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки через небезпечні метеорологічні явища. В регіоні до кінця доби прогнозується значний дощ, гроза, місцями град та шквали.

В КМДА місцевих жителів закликали під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.