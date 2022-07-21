На жаль, з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, українці лякаються ледь не від кожного шороху. Втім, звуки грому та блискавки насторожують найбільше.

На Київщині найближчої години прогнозують грозу

Адже грім дуже схожий до звуків вибухів від "прильотів", які спостерігаються щодня у різних областях України. Тому відтепер, аби попередити і заспокоїти населення, ДСНС повідомляє про йймовірні зміни погоди, зокрема про грози.

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Сьогодні, 21 липня, жителям столиці слід бути спокійними, якщо почують звуки грому впродовж найближчої години.

Увага! На Київщині у найближчу годину з утриманням до кінця доби 21 липня гроза ( І рівень небезпечності, жовтий),

– йдеться у повідомленні.

Водночас, якщо пролунали сигнали повітряної тривоги, то не варто бути певними, що це всього лиш грім та блискавка. Будьте пильними й дотримуйтеся правил власної безпеки!

Прогноз погоди в містах України на 22 липня

Ужгород – +33...+35

Львів – +31...+33

Івано-Франківськ – +30...+32

Тернопіль – +30...+32

Чернівці – +30...+32

Хмельницький – +29...+31

Луцьк – +30...+32

Рівне – +30...+32

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +29...+31

Миколаїв – +30...+32

Херсон – +29...+31

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +24...+26

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +22...+24

Суми – +22...+24

Полтава – +23...+25

Дніпро – +24...+26

Запоріжжя – +28...+30

Донецьк – +23...+25

Луганськ – +22...+24

Харків – +22...+24

Київ – +24...+26



Прогноз погоди на 22 липня / Карта Укргідрометцентру