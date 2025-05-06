На Київщині знову вдарять заморозки: синоптики назвали дату

Жителів Київщини попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Знову очікуються заморозки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Читайте також Коли в Україні знову вдарять заморозки й буде йти сніг

Заморозки на Київщині

Так, уночі 8 травня на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси. Це I рівень небезпечності, жовтий.

Заморозки на Київщині / Інфографіка Укргідрометцентру

Зауважимо, заморозки очікуються не лише на Київщині Так, уночі 8 травня у західних, окрім Закарпатської, і північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0 – -3 градуси. Це I рівень небезпечності (жовтий).

Погода на три доби