Похолоданню бути: коли знизиться температура і знову дощитиме в більшості областей

Синоптики прогнозують, що цього тижня в Україні буде тепло, а подекуди навіть спекотно. Щоправда, вже незабаром температура знизиться, а в багатьох областях знову пройдуть дощі та грози.

Опади найбільш ймовірні у другій половині тижня, на вихідних. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

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В Україні очікується похолодання

За прогнозом синоптика, на початку тижня ще збережеться спекотна погода. Втім, поступово, починаючи з Заходу та Півночі, до України знову почне надходити свіжа та прохолодна повітряна маса скандинавського походження.

Тому з вівторка температурне тло в Україні почне поступово знижуватися і вже в другій половині тижня досягне середніх багаторічних значень. Суттєві опади протягом тижня малоймовірні, проте ближче до вихідних очікується зміна синоптичних умов та встановлення циклонічної діяльності, завдяки чому виникнуть умови для випадання дощів, за винятком східних та південних регіонів,

– зазначив Кібальчич.

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