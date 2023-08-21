Похолоданню бути: коли знизиться температура і знову дощитиме в більшості областей
Джерело:Meteoprog.ua
Синоптики прогнозують, що цього тижня в Україні буде тепло, а подекуди навіть спекотно. Щоправда, вже незабаром температура знизиться, а в багатьох областях знову пройдуть дощі та грози.
Опади найбільш ймовірні у другій половині тижня, на вихідних. Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.
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В Україні очікується похолодання
За прогнозом синоптика, на початку тижня ще збережеться спекотна погода. Втім, поступово, починаючи з Заходу та Півночі, до України знову почне надходити свіжа та прохолодна повітряна маса скандинавського походження.
Тому з вівторка температурне тло в Україні почне поступово знижуватися і вже в другій половині тижня досягне середніх багаторічних значень. Суттєві опади протягом тижня малоймовірні, проте ближче до вихідних очікується зміна синоптичних умов та встановлення циклонічної діяльності, завдяки чому виникнуть умови для випадання дощів, за винятком східних та південних регіонів,
– зазначив Кібальчич.
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Детальний прогноз на тиждень
- У понеділок невеликі короткочасні грозові дощі пройдуть у північних, східних областях, вдень також на Поліссі. Вдень +28…+33 градуси, у південних та місцями центральних областях +33…+38.
- У вівторок невеликі дощі, подекуди з грозами очікуються на півночі Лівобережжя. Вночі +16…+21, вдень вже +25…+30. Однак, у південних областях ще збережеться сильна спека до +37.
- У середу, 23 серпня, у більшості областей очікується сонячна та суха погода. Короткочасні грозові дощі пройдуть лише вдень у Карпатах та на Прикарпатті. Вночі лише +12…+17, вдень +25…+30. На півдні +17...+22 та +29...+34 відповідно.
- На День Незалежності ймовірно, буде без опадів. Лише вдень на півночі Лівобережжя подекуди невеликі короткочасні дощі. Вночі також +12…+17, вдень +27…+32, на Півдні до +35.
- У п'ятницю, 25 серпня, на всій території нашої держави переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вдень очікується відчутне похолодання, зокрема, температура знизиться аж до +20…+25 градусів, на Півдні ще буде +27...+32.
- У суботу на Правобережжі внаслідок розвитку циклонічної діяльності пройдуть дощі з грозами, місцями можливий град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Тим часом на Лівобережжі під впливом поля підвищеного тиску опадів не очікується. Вдень у південних та західних областях +30…+35, на решті території +23…+28.
- У неділю, 27 серпня, в більшості областей очікуються опади та коливання температури. Сухо буде лише у південних та східних регіонах. Вночі вже +13…+18, вдень +29…+34, у західних областях +20…+25 градусів.