Знову похолодання: коли й у яких областях буде, чи чекати заморозків

У частині областей України знову похолодає. Зниження температури очікується вже цього тижня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на метеоролога Ігоря Кібальчича у коментарі "Телеграфу".

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Похолодання в Україні

Похолодання може повернутися до північних і західних областей уже з 23 травня. Синоптик пояснив, що все через малорухливий холодний фронт, який упродовж 23 – 25 травня поступово просуватиметься у східному напрямку.

За прогнозом Кібальчича, тепліша та стабільніша погода очікується тільки в останні дні травня.

Протягом 21 – 23 травня температура буде на рівні від +5 – +12 до +12 – +17 градусів вночі. Удень від +17 – +22 градусів до +22 – +27 градусів.

Упродовж 24 травня прохолодніше стане у західних областях. Далі, 25 травня, холод пошириться також і на північні регіони. Втім, заморозки не очікуються. Вночі +4 – +10 градусів, удень +10 – +17.

На Півдні та Сході тепліше. Зокрема, +11 – +16 градусів уночі, а вдень уже +23 – +28 градусів.

Синоптик зазначив, що 26 травня і до кінця місяця температура очікується близько норми. Лише подекуди нижчою за неї на 1 – 3 градуси.