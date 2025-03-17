Коли знову прийде потепління

Після аномального тепла в першій половині березня до України все ж прийшло похолодання. У частині областей навіть випав сніг. Температура повітря відчутно знизилася, – вночі до -8 градусів. Втім, надовго мороз не затримається.

Коли знову чекати потепління й чи буде воно різким в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли буде потепління

Синоптикиня розповідала, що вже 17 – 19 березня повітряні потоки остаточно зміняться на північно-західні. До території України буде надходити арктичне повітря з півночі.

Температура знизиться. Так, з понеділка вночі -1 – -8 градусів. Удень 0 – +6 градусів.

Наталія Птуха зауважила, що вихідні, 15 – 16 березня, і до кінця цього робочого тижня морози вночі все ж таки лишаються. Втім, після 20 березня вони вже матимуть тенденцію до послаблення.

Попри нічні морози, денна температура все ж залишиться плюсовою, наголосила синоптикиня. Тож, щойно опади припиняться, звичайно, буде вже весняне сонечко, яке досить інтенсивно прогріватиме приземний шар повітря.

Поки що, за розрахунками, які є на сьогодні (14 березня – 24 Канал), не очікується різке потепління. Просто після 20 березня вже йде тенденція до підвищення. Таке дуже повільне, але сподіваємося, що вже більш стабільне, ніж зараз,

– зазначила Наталія Птуха.

Представниця Укргідрометцентру також відповіла, наскільки нормальними є такі перепади температури майже на 20 градусів. Констатувала, звичайно, перепади впродовж тижня великі.

Водночас наголосила, різким, дуже аномальним, який може вплинути на людей, вважається перепад, наприклад, більш ніж 10 градусів упродовж 12 годин. Втім зараз, коли синоптичний процес іде кілька днів, це нормально.

Такі перепади температури повітря іноді спостерігаються, особливо в березні. Я ще на початку наголошувала, щоб це тепло не вводило нас в оману, не розслабляло. Тому що березень – перехідний місяць на стику холодного і теплого сезонів,

– підкреслила Наталія Птуха.

Додала, березню можуть бути притаманні як такі високі температури, що майже наближаються до літніх, так і зимові прояви. Втім, це ми спостерігаємо з року в рік.

"Нічого такого, чогось дуже надзвичайного тут немає. Просто такі погодні умови в березні бувають", – підсумувала синоптикиня.