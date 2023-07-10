Синоптики відповіли, чи буде сильна спека найближчими днями

Вже майже середина липня. Втім, значної спеки по всій Україні ще не було. Ба більше, у частині регіонів спостерігалася прохолодна погода.

Цього тижня любителі спеки, ймовірно, не зможуть нею насолодитися. Дуже високих значень температури не буде. Втім, сильної прохолоди – також.

Читайте також Литиме як з відра: Україну накриють ще більші дощі, в яких областях вируватиме негода

Лише подекуди до +30 градусів

Наталка Діденко зазначає, що повітря на початку цього тижня в Україні можна пакувати у красиві баночки та коробочки й дарувати потім у спеку друзям та просто захеканим перехожим.

Максимальна температура повітря (10 липня – 24 Канал) в більшості областей становитиме комфортні +23...+28 градусів. Лише на Закарпатті та місцями у південній частині десь вискочить до +30 градусів,

– зазначила синоптикиня.

Вітер буде північно-західний, часом з поривами до 15 – 18 метрів за секунду. Дощі, можливо, з грозами, у понеділок очікуються на Півночі, в Карпатах, а ввечері в центральних областях. На решті території вже сухо та сонячно.

10 липня у столиці, ймовірно, дощитиме з грозою. Температура повітря коливатиметься в межах +23...+25 градусів.

"Найближчий тиждень не обіцяє сильної спеки, – дихайте вільно, відпочивайте, працюйте спокійно, давайте раду вишням, кабачкам, оббігайте виставки, сходіть у поліклініку на планові обстеження, бо скоро всі лікарі підуть у відпустки, подумайте, що можна зараз хорошого й корисного зробити для осені й зими", – підсумувала Наталка Діденко.

Дивіться також Над морем у Керчі вирував смерч з блискавками: приголомшливі кадри

Зверніть увагу! Незалежно від погоди, допомагайте українським воїнам, які вже понад 500 діб повномасштабної війни боронять рідну землю від російського агресора.

Наприклад, долучіться до збору за цим посиланням. Військовим на Бахмутському напрямку терміново потрібен бус.