Жодних опадів, втім, ненадовго: коли в Україну повернуться дощі та грози

Найближчими днями в Україні очікується суха та спекотна погода. Втім, уже незабаром дощі та грози знову повернуться.

Коли чекати опадів і в яких областях вони будуть, з посиланням на синоптиків, передає 24 Канал.

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Коли будуть дощі та грози

В Укргідрометцентрі прогнозували, що 6 липня вже буде без опадів. Тільки в Сумській та східних областях вночі місцями пройде невеликий дощ. Температура вночі +11 – +16 градусів, вдень +23 – +28, на Півдні та Сході вночі +18 – +23 градусів, вдень +28 – +33.

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Прогноз погоди на 6 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

У наступні дві доби буде переважно суха та спекотна погода. На Півдні та Сході вночі +18 – +23, вдень +30 – +34 градусів, подекуди сильна спека +35 – +37. на решті території вночі +12 – +17, вдень +26 – +32.

Вдень 8 липня у західних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза,

– зазначили синоптики.

Додали, що у найближчі три доби вітер буде переважно північно-східний та східний (6 липня в західних областях південно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.

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Орієнтовний прогноз погоди на 8 липня / Скриншот з Укргідрометцентру

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