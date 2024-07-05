Жодних опадів, втім, ненадовго: коли в Україну повернуться дощі та грози
Джерело:Укргідрометцентр
Найближчими днями в Україні очікується суха та спекотна погода. Втім, уже незабаром дощі та грози знову повернуться.
Коли чекати опадів і в яких областях вони будуть, з посиланням на синоптиків, передає 24 Канал.
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Коли будуть дощі та грози
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 6 липня вже буде без опадів. Тільки в Сумській та східних областях вночі місцями пройде невеликий дощ. Температура вночі +11 – +16 градусів, вдень +23 – +28, на Півдні та Сході вночі +18 – +23 градусів, вдень +28 – +33.
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У наступні дві доби буде переважно суха та спекотна погода. На Півдні та Сході вночі +18 – +23, вдень +30 – +34 градусів, подекуди сильна спека +35 – +37. на решті території вночі +12 – +17, вдень +26 – +32.
Вдень 8 липня у західних та східних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза,
– зазначили синоптики.
Додали, що у найближчі три доби вітер буде переважно північно-східний та східний (6 липня в західних областях південно-західний), 5 – 10 метрів на секунду.
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Погода на липень
- Середня місячна температура в липні передбачається в межах +20 – +26 градусів, у Карпатах +16 – +18 градусів, що на 1,5 – 2,0 градуси вище за норму.
- Тим часом місячна кількість опадів очікується 37 – 93 міліметри. Однак, у Рівненській області та на Прикарпатті 95 – 113, у Карпатах 131 – 170 міліметрів, що в межах норми.
- Абсолютний максимум +34 – +39,9. Однак, у південних, східних і Дніпропетровській областях, а ще в Криму подекуди навіть +40 – +41 градус, у гірських районах +26 – +33.