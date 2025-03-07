Коли в Україні будуть дощі й чи можливий ще сніг

Найближчими днями в Україні буде утримуватися тепла й суха погода. Втім, наступного тижня вже можуть пройти опади.

Про це інтерв'ю 24 Каналу напередодні розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Дощі в Україні

За прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі три доби, 8 – 10 березня буде суха погода. Вітер південно-східний і південний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі від -3 до +2 градусів. Вдень +13 – +18. Ба більше, 8 березня на Прикарпатті до +20. У понеділок на Лівобережжі +10 – +15 градусів.

Синоптикиня наголосила, що в першій декаді березня опади точно не очікуються. Адже буде поле підвищеного тиску й жодних атмосферних фронтів. Погода з проясненнями, тепла і весняна.

"Але десь 12 – 13 березня вже можуть надходити атмосферні фронти. У зв'язку з цим і опади, і певне коливання температури також може спостерігатися,

– зазначала Наталія Птуха.

Додамо, за орієнтовним прогнозом на картах, на Заході подекуди можуть пройти дощі вже 11 березня. Втім, сильні опади не очікуються. У середу, 12 березня, дощі також можливі у північній і центральній частині.

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Коли будуть дощі / Скриншот з Укргідрометцентру

До речі, синоптикиня відповіла, чи можливе ще значне похолодання з морозами та снігом. Зазначила, поки затоки холоду не очікуються. Однак, така ймовірність зберігається.

Березень – перехідний місяць. Ще не було такого, щось весь час одразу трималися високі значення температури й потім йшли постійно на підвищення.

"Усе ж таки у березні ще можуть бути затоки холоду. У принципі ми їх у другій половині березня очікуємо. Певне зниження може бути. Сподіваємося, що не критичне, але на кілька градусів температура все ж таки коливатися буде, не може вона постійно утримуватися в межах ось таких +15 – +17 градусів", – наголосила Наталія Птуха.