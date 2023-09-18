Синоптики спрогнозували, коли в Україні почнеться бабине літо

Перша половина вересня в Україні виявилася доволі-таки теплою, а подекуди навіть спекотною. Однак, осінь плавно набирає обертів, на вулиці стає прохолодніше.

Коли ж чекати на бабине літо, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

До речі Синоптики відповіли, чи буде сильне похолодання вже найближчим часом

"Метеорологічна осінь у нас ще не настала"

Наталія Птуха зауважила, що насправді в офіційній синоптичній науковій термінології немає взагалі такого терміну як "бабине літо". Він суто народний. Погодні процеси, які люди так називають, відбуваються переважно після перших заморозків, після першого холоду.

Тобто це найчастіше наприкінці вересня або жовтня, коли знову наступає період такої антициклональної погоди, але вже після того, як були перші відчутні зниження температури,

– пояснила синоптикиня.

Представниця Укргідрометцентру наголосила, те, що в нас зараз, не можна назвати бабиним літо. Це просто м'який перехід від літа до осені, утримання середньої погоди. Зокрема, трохи осінньої вночі та майже літньої вдень.

Метеорологічна осінь у нас ще не настала, бо це коли середньодобова температура нижча за +15 градусів. Тобто зараз в Україні по суті ще триває метеорологічне літо,

– підкреслила Птуха.

Синоптикиня розповіла, що найближчим часом сильного похолодання, заморозків ще не буде.