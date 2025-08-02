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24 Канал Новини України Чи буде сильна спека в західних областях
2 серпня, 20:00
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Чи буде сильна спека в західних областях

Юлія Муріна

Залишився останній місяць літа, але спеки в західних областях практично не було. Утримується прохолодна погода. Температура нерідко навіть вдень ледь перевищує +20 градусів.

Та чи буде спека в західних областях найближчими днями, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Чи буде спека на Заході?

Представниця Укргідрометцентру констатувала, що зараз у західних областях утримується досить помірний температурний режим. Спеки немає.

І в найближчій синоптичній перспективі якихось кардинальних змін, щоб там була спека така, як на Південному Сході, не очікується,
 – зазначила Наталія Птуха.

Додамо, за оновленими прогнозами на картах Укргідрометцентру, у найближчі три доби на Заході вночі +13 – +17 градусів, удень +26 – +28. Однак уже з 5 серпня знову можливе зниження температури, – удень +22 – +24 градуси. Тож щонайменше до 6 серпня спека в західних областях не очікується. 

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Прогноз погоди на 3 – 6 серпня / Скриншоти з Укргідрометцентру

 

 