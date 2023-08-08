Скільки ще днів в Україні дощитиме: коли буде сухо та сонячно

Цього тижня у частині областей продовжаться дощі. Окрім того, знову очікується гроза.

Так, сьогодні дощі та грози пройдуть у більшості регіонів. Як довго у серпні ще будуть опади, розповідає 24 Канал.

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Коли припиняться дощі

Синоптики Укргідрометцентру оприлюднили прогноз на найближчі три доби.

8 серпня у західних, вдень і в більшості центральних, Житомирській та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів,

– йдеться у повідомленні.

Також зазначили, що вдень стовпчики термометрів сягатимуть +21...+26 градусів. На Заході лише +17...+22, тим час на Сході та Південному Сході +27...+32.

У середу, 9 серпня, вночі у центральних та північних областях, вдень на Північному Сході та на крайньому Заході країни, а 10 серпня в західній частині також пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території без опадів. Втім, температура суттєво не зміниться.

Зауважимо, що згідно з картами на сайті Укргідрометцентру, у п'ятницю, можливо, литиме на Півночі, Сході та у центральній частині України. Проте вже 12 серпня, ймовірно, буде сухо по всій території нашої держави.

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Орієнтовний прогноз на 12 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру