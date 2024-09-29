Литиме кілька днів поспіль: коли на Заході припиняться дощі

Наприкінці вересня дощі накрили західні області України. Подекуди ллє як з відра.

Де будуть дощі найближчими днями, коли припиняться опади, з посиланням на Укргідрометцентр, пише 24 Канал.

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Як довго будуть дощі

За прогнозом синоптиків, 30 вересня – 1 жовтня в західних, Вінницькій і Житомирській областях йтимуть дощі.

Найближчої ночі в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях місцями значні дощі,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Вночі +4 – +10 градусів, вдень +8 – +13. На високогір'ї Карпат дощ і мокрий сніг, температура впродовж доби 0 – +5 градусів.

Тим часом на решті території України без опадів. Тільки 30 вересня вночі на Київщині та Чернігівщині, впродовж 1 жовтня в південно-західній частині місцями короткочасний дощ.

Температура вночі +9 – +14, вдень ще +20 – +25 градусів. На півночі +5 – +11 і +14 – +19 відповідно.

2 жовтня без опадів, температура істотно не зміниться,

– спрогнозували синоптики

Вітер переважно північний, 7 – 12 метрів на секунду, 30 вересня в Україні, 1 жовтня на Лівобережжі подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Цікаво, що за прогнозом на картах, 3 і 4 жовтня у частині західних областей знову очікуються дощі. Втім, поки лише невеликі.

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Погода на 30 вересня – 4 жовтня / Скриншоти з Укргідрометцентру