Коли припиняться опади по всій Україні

Синоптики прогнозували, що в суботу в Україні йтиме сніг, мокрий сніг і дощі. Втім, уже незабаром опади припиняться.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода в Україні

Так, 12 січня на Заході, вдень і на Півночі та більшості центральних областей невеликий сніг, мокрий сніг. Вночі в Карпатах помірний, також на південному сході мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу. Тим часом на решті території без істотних опадів.

13 – 14 січня в Україні переважно без опадів, лише вночі 13 січня місцями слабкий сніг,

– зазначили синоптики.

Так попередили, що на дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, західний, 5 – 12 метрів на секунду.

Вночі -1 – -8 градусів, вдень від -3 до +3. Однак, на Півдні 13 січня близько 0 градусів, вдень 0 – +6 відповідно.

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Прогноз погоди на 13 січня / Скриншот з Укргідрометцентру

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Прогноз на січень