Коли в Україні спаде спека і почнеться похолодання
Літо 2023 плавно добігає свого кінця. В останній місяць в Україні спостерігається спека. Та чи довго вона ще буде, спрогнозували синоптики.
В Укргідрометцентрі прогнозували, що 25 серпня буде без опадів. Втім, далі знову очікуються дощі, пише 24 Канал.
До теми Чи буде ще сильна спека до кінця літа в Україні
Коли чекати похолодання
Синоптики оприлюднили прогноз погоди на три доби – з 25 по 27 серпня. Зазначили, що вночі стовпчики термометрів сягатимуть +12...+18 градусів, на узбережжі морів до 22 тепла. Натомість вдень +23...+28. Лише на Закарпатті, Прикарпатті та Півдні +27...+32 градуси.
У суботу на Північному Заході країни, вдень у неділю місцями у північних та центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів. Підвищення температури на 2 – 4 градуси,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Раніше начальник відділу метеорологічних прогнозів у коментарі "РБК-Україна" зазначив, що істотні зміни погоди до кінця місяця не очікуються.
Ті прогнози, які у нас зараз є, обіцяють на початку вересня (похолодання),
– підкреслив Владислав Білик.
Це цікаво Без аномалій не обійдеться: синоптики здивували прогнозом на осінь 2023
Зверніть увагу! За орієнтовними прогнозами на картах, ймовірно, що вже в понеділок невеликі дощі пройдуть у більшості областей України.
Зауважимо, що офіційного прогнозу на осінь від Укргідрометцентру ще немає. Втім, нещодавно метеоролог Віра Балабух розповіла, що ця пора року, скоріш за все, буде теплою та сухою, особливо у першій половині.
Ймовірність такої погоди склали за розрахунками прогностичних центрів США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Японії, Європейського центру середньотермінових прогнозів.