+37: Україну охопить сильна спека, коли буде сухо та сонячно

Уже цього тижня в Україні прогнозують сильну спеку. Окрім того, у більшості областей буде сухо та сонячно.

У перший тиждень серпня в частині регіонів сильно пригріє. Де ж чекати найвищої температури, розповідає 24 Канал.

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В Україні прогнозують сильну спеку

Синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що вночі 3 серпня у більшості північних, центральних та південних областей, вдень на крайньому Заході та Сході країни подекуди короткочасний дощ гроза. На решті території – вже без опадів.

Вдень в Україні очікується +25...+30. Втім, на Одещині дещо більше, – 33 градуси тепла.

Як вберегтися від спеки / Інфографіка 24 Каналу

У наступні дві доби, 4 і 5 серпня, короткочасні дощі з грозою очікуються лише на Заході. Вночі стовпчики термометрів сягатимуть +15...+22, вдень +30...+35.

Зауважимо, що згідно з картами Укргідрометцентру, уже в неділю у частині областей значно пригріє. Так, вдень на Півдні та Сході очікується аж +35...+37 градусів. До речі, у більшості областей вже буде ясно.

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Раніше у коментарісиноптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха зазначала, що з 4 і 7 серпня може бути підвищення температури, зокрема, +30...+35 градусів і навіть трохи вище

Орієнтовний прогноз погоди на 6 серпня / Скриншот з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за прогнозом Укргідрометцентру, у серпні середня місячна температура передбачається в межах 20 –25 градусів тепла, у Карпатах 16 – 18, що на 1,5 – 2 вище за норму.

Тим часом місячна кількість опадів очікується у межах 31 – 73 міліметри, у Карпатах 90 – 112 міліметрів, що на 80 – 100 % у межах норми.