Чи буде сніг у квітні в Україні
Цього тижня частину України знову засипало снігом. Цікаво, що минулого року він йшов навіть у квітні.
Чи можливе випадіння снігу у другий місяць весни вже цього року, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Сніг у квітні
Назвати сніг у квітні чимось аномальним синоптики не можуть. Таке інколи буває, втім, не часто.
Але на наших широтах у квітні подекуди можуть випадати й опади у вигляді мокрого снігу. Звичайно ж, це дуже короткотривалий процес. Переважно упродовж доби все розтане, якщо на дворі квітень. Адже в цей період якщо й можливі, то дуже мінливі та стрімкі процеси,
– зазначила Наталія Птуха.
Водночас наголосила, що сказати, чи буде сніг у квітні цього року, синоптики поки що не можу. Адже ще дуже зарано. Такі процеси відстежуються вже в більш локальних масштабах на кілька діб, принаймні на тиждень.
"У найближчій перспективі таких процесів точно не буде", – додала експертка.
Яка буде погода наступного тижня
- На початку останнього тижня березня тижня в Україні ще можуть бути опади. Втім, переважно дощ.
- Затоків холоду, які б спонукали до снігу в Україні, синоптики вже не очікують. Хіба що на високогір'ї Карпат можливий мокрий сніг.
- Наталія Птуха зауважила, що орієнтовно 25 числа буде певна зміна синоптичної ситуації.
- До речі, температура також буде підвищуватися до понеділка. Зараз тенденція до потепління, весняної погоди. Втім, не можна говорити, з наступного тижня будуть вищі чи набагато вищі показники.
- "Якщо у понеділок зміниться синоптична ситуація, то може бути більше хмар і, відповідно, опадів. Тому, можливо, у денні години навіть дещо менше буде прогріватися повітря. Але сподіваємося, що вже таких затоків холоду не буде, принаймні в найближчій синоптичній перспективі. Ну і, звичайно, відповідно до кліматичних умов", – розповіла Птуха.
- Уже третя декада березня. Якщо і будуть якісь морози чи сильні затоки холоду, то це вже буде трохи аномально, зауважила синоптикиня. Додала, що зараз вже не повинно бути аж таких великих мінусів. І за прогнозами вони не очікуються.