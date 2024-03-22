Чи буде сніг у квітні в Україні

Цього тижня частину України знову засипало снігом. Цікаво, що минулого року він йшов навіть у квітні.

Чи можливе випадіння снігу у другий місяць весни вже цього року, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Сніг у квітні

Назвати сніг у квітні чимось аномальним синоптики не можуть. Таке інколи буває, втім, не часто.

Але на наших широтах у квітні подекуди можуть випадати й опади у вигляді мокрого снігу. Звичайно ж, це дуже короткотривалий процес. Переважно упродовж доби все розтане, якщо на дворі квітень. Адже в цей період якщо й можливі, то дуже мінливі та стрімкі процеси,

– зазначила Наталія Птуха.

Водночас наголосила, що сказати, чи буде сніг у квітні цього року, синоптики поки що не можу. Адже ще дуже зарано. Такі процеси відстежуються вже в більш локальних масштабах на кілька діб, принаймні на тиждень.

"У найближчій перспективі таких процесів точно не буде", – додала експертка.

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