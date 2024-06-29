Аномальна спека, зливи та грози: яка буде погода в липні
Джерело:Укргідрометцентр
Уже з понеділка – липень. Зазвичай це найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, а також спекотної посушливої погоди.
Яким же буде другий місяць літа в Україні цього року, чи чекати сильної спеки, передає 24 Канал.
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Погода на липень 2024
За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в липні передбачається в межах +20 – +26 градусів, у Карпатах +16 – +18 градусів, що на 1,5 – 2,0 градуси вище за норму.
Тим часом місячна кількість опадів очікується 37 – 93 міліметри. Однак, у Рівненській області та на Прикарпатті 95 – 113, у Карпатах 131 – 170 міліметрів, що в межах норми.
Липень – найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, і періодами жаркої посушливої погоди,
– зауважили синоптики.
До речі, якщо говорити про кліматичну характеристику, абсолютний мінімум температури в липні сягає +1 – +9; на півдні Одеської, Херсонської області та в Криму подекуди +10 – +12 градусів, на високогір'ї Карпат 0 – -1 градус.
Абсолютний максимум +34 – +39,9. Однак, у південних, східних і Дніпропетровській областях, а ще в Криму подекуди навіть +40 – +41 градус, у гірських районах +26 – +33.
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Прогноз на три доби
- Синоптики писали, що упродовж 29 червня – 1 липня очікується спекотна погода. Вночі +15 – +21 градус, на узбережжі морів до +23.
- Вдень суботи +27 – +32, в неділю та понеділок +30 – +34 градуси.
- До речі, 1 липня у південній частині, центральних областях та на Прикарпатті подекуди сильна спека +35 – +37 градусів.
- Загалом без опадів, тільки вдень 29 червня та 1 липня в більшості західних областей знову пройдуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15 – 20 метрів на секунду.
- До речі, раніше у коментарі 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповідала, що цього літа найвища температура очікується в липні й першій половині серпня, особливо в південних і південно-східних областях.