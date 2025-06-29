Якою буде погода в липні: прогноз на місяць

Уже за кілька днів почнеться липень – найтепліший місяць року в Україні. Синоптики спрогнозували, якої погоди чекати.

Так, чи буде аномальна спека й багато дощів, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на липень 2025 року

В Укргідрометцентрі зазначили, що липень – це місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами та зливами, а також періодами жаркої посушливої погоди.

За прогнозом синоптиків, середня місячна температура передбачається в межах +21,6 – +26 градусів, у Карпатах +17 – +19. Це на 2 – 2,5 градуса вище за норму.

Очікується, що місячна кількість опадів буде 25 – 73 міліметрів, у Карпатах і на Прикарпатті подекуди 84 – 109 міліметрів. Це менше за норму, зокрема, лише 64 – 79% від неї.

Цікаво, що абсолютний максимум, який фіксували в липні за всю історію метеоспостережень в Україні, становить +33,4 – +39,6 градуса. У південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях й у Криму подекуди +40 – +41,6 градуса. У гірських районах +27 – +37 градусів.

Абсолютний мінімум температури повітря сягав +2 – +9 градусів. На півдні Одеської й Херсонської областей, а також у Криму подекуди +10 – +13 градусів. На високогір'ї Карпат навіть від +2 до -1 градуса.