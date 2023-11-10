Чи буде ще потепління в листопаді: синоптики здивували прогнозом

В Україні відчутно похолодало. Вночі стовпчики термометрів сягнули нуля або лише на кілька градусів вище. Доволі прохолодно і вдень.

Чи можливе ще потепління в листопаді, якої погоди чекати українцям, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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"Може перевищити кліматичну норму"

Синоптикиня зауважила, що з теплом до +20 градусів вже починаємо прощатися, адже все ж таки листопад. На щастя, погода нас потішила упродовж осінніх місяців. Температура повітря часто перевищувала кліматичну норму.

За деякими розрахунками, і листопад може перевищити кліматичну норму. Принаймні, ми бачимо, що перша декада вже виходить вище норми. Але навіть на Півдні наприкінці тижня до +17. А +20 вже навряд чи буде,

– підкреслила Наталія Птуха.

Зауважила, що листопад — перехідний місяць від осені до зими. Тож синоптичні процеси дуже динамічні. До речі, важливо, коли відбудеться перехід через 0 градусів.

Адже навіть від десятої частини градуса може залежати, — дощ піде чи сніг,

– зазначила синоптикиня.

Додала, що згідно з попередніми розрахунками, з другої половини листопада температура буде відчутно знижуватися. Певні зміни очікуються вже 13 – 14 листопада. Можлива перебудова синоптичних процесів.

Довідка. Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура в листопаді передбачається 2 – 7 градусів тепла, що близько до норми. Тим часом місячна кількість опадів очікується в межах 34 – 65 міліметрів.

У горах Криму й подекуди в Карпатах до 100 міліметрів. Втім, це в межах норми. Тільки у північно-східних областях дещо менше за неї. Зокрема, 28 – 32 міліметри.