Чи буде рекордна спека влітку: погода на червень, липень і серпень в Україні

Середня температура повітря влітку очікується трохи вищою за норму. Найспекотніше, ймовірно, як і зазвичай, буде у липні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на літо 2025 року в Україні

Метеоролог зауважив, що на більшій частині України вже почалося метеорологічне (кліматичне) літо. Виняток – лише західні області, де ще триває період аномально холодної погоди.

Погода на червень

Як показує статистика останніх років, червень позиціюється як помірно теплий місяць з достатньою кількістю опадів. Очікується, що цього року він буде теплим, із середньомісячною температурою в межах +18 – +23 градусів. Це на 0,5 – 1,8 градуса вище за норму.

Кількість опадів прогнозується в межах норми, подекуди на Заході й Півночі на 20 – 40 % менше за норму.

Рекордної спеки в червні не передбачається, але повторюваність небезпечних погодних явищ, таких як сильні зливи, град і шквали, може бути досить високою,

– наголосив Ігор Кібальчич.

Додав, що варто уважно стежити за прогнозами й оперативними штормовими попередженнями від офіційних джерел.

Погода на липень

Метеоролог зауважив, що у липні, традиційно, найчастіше спостерігаються найспекотніші дні, коли денна температура повітря сягає +35 градусів і вище, а вночі не опускається нижче за +20 градусів (так звані тропічні ночі).

Цей рік також не буде винятком. Найбільш ймовірний період із денною температурою понад +30 градусів очікується в другій половині місяця,

– зазначив Кібальчич.

Цікаво, що подібні показники вже практично є нормою для нашого регіону. А тривалі хвилі спеки стають дедалі більше екстремальними, особливо в південних, центральних і східних областях.

За прогнозом Кібальчича, кількість опадів у липні може бути дещо нижчою за норму. Через це існують ризики виникнення природних пожеж і розвитку ґрунтової посухи в деяких областях України. Середня температура липня прогнозується вищою за норму на 0,7 – 2,0 градуси. Вона коливатиметься в межах +20 – +25 градусів.

Погода на серпень

У серпні спека очікується на більшій частині території України, особливо в першій половині місяця. Метеоролог зауважив, що в цей період зазвичай спостерігаються місцеві синоптичні процеси й панування тропічних і субтропічних повітряних мас, що мають пустельне походження (із північних районів Африки або Середньої Азії).

Тому температурний фон, з великою ймовірністю, перевищуватиме норму на 2,0 – 2,5 градуса. Втім, рекордів спеки, подібних до тих, що фіксувалися торік, наразі не передбачається,

– зазначив Кібальчич.

До речі, очікується, що кількість опадів буде традиційно меншою за норму, особливо на Лівобережжі, де існують ризики розвитку тривалої посухи.

Метеоролог підсумував, що середня літня температура у 2025 році прогнозується вищою за кліматичну норму приблизно на 1,1 – 2,5 градуси. Однак, жоден із місяців не стане рекордно спекотним, адже наразі немає передумов для цього.

Опади будуть розподілятися територією України нерівномірно, подекуди фіксуватимуться сильні зливи, і загалом літній сезон відзначиться підвищеною грозовою діяльністю й частішими випадками небезпечних і стихійних погодних явищ конвективного походження.

Кібальчич також наголосив, що очікується високий рівень пожежної небезпеки очікується високим у другій половині літа.

"На фоні продовження бойових дій, ризики виникнення додаткових осередків займань в екосистемах, на жаль, суттєво підвищуються з урахуванням очікуваних погодних умов", – зазначив метеоролог.

Зверніть увагу! Кібальчич наголосив, що прогнози погоди на певній місцевості із завчасністю більше одного місяця (сезонні або піврічні) наразі є досить складним завданням. У таких прогнозах можна більш-менш впевнено говорити тільки про майбутні тенденції температури, кількості опадів і приблизний розподіл атмосферного тиску.



Тож їхня достовірність зазвичай становить не більше ніж 60 – 65 %. Це суттєво нижче, ніж у декадних або місячних прогнозах.