Аномальна спека чи прохолода й багато дощів: якою буде погода літом в Україні

Минуле літо в Україні було аномально теплим. Температура била рекорди. Подекуди навіть перевищила +40 градусів.

Якої ж погоди чекати влітку 2025, – у коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє 24 Канал.

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Погода на літо 2025 року

Метеоролог зазначив, існує приблизно 70 – 75% ймовірності, що літо буде аномально теплим. Температура перевищуватиме середні багаторічні показники на 1 – 1,5 градуса.

Але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень – дуже теплими,

– підкреслив Кібальчич.

Також розповів, що за статистикою найспекотнішими зазвичай є період з 15 липня до 15 серпня. Саме в цей час фіксуються найвищі денні та середні температури.

Експерт наголосив, що хвилі спеки, без сумніву, будуть. Це буде пов'язано з надходженням повітряних мас. Перш за все, з північної Африки, Близького Сходу та центральних районів Азії.

Тому в окремі дні температура повітря, особливо в південних і східних областях України, може перевищувати +40 градусів,

– зазначив метеоролог.

До слова, 2024 рік був одним із найтепліших, – майже на рівні з 2010 за температурою. У деяких регіонах, зокрема, на Миколаївщині, фіксували до +41 градуса.

Цікаво, що останніми роками з'явилася нова тенденція,– вересень дедалі частіше поводиться як літній місяць. Температура понад +30 градусів фіксується регулярно по всій Україні. Фактично літо ніби зсувається ближче до осені.

Щодо опадів – тут усе складніше. У літній період більшість дощів – це саме конвективні опади, які пов'язані з грозами. А грози мають дуже локальний характер: в одному районі міста може випасти місячна норма, а в сусідньому – жодної краплі,

– сказав Кібальчич.

Минуле літо було доволі сухим, особливо на Лівобережжі. Є шанс, що у 2025-му дощів буде більше, і грози стануть активнішими. Однак, активніші грози означають більший ризик небезпечних погодних явищ, – граду й навіть смерчів, які в Україні вже не рідкість.

"Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить", – зазначив метеоролог.

Постійної рекордної спеки Кібальчич не прогнозує. Адже, за статистикою, два роки поспіль рекордно теплими бути не можуть.