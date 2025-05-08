Аномальна спека чи прохолода й багато дощів: якою буде погода літом в Україні
- Метеоролог Ігор Кібальчич спрогнозував, якою буде погода цього літа. Зокрема, сказав, чи чекати знову аномальної спеки.
- Цього року влітку може бути більше дощів, аніж у 2024-му.
Минуле літо в Україні було аномально теплим. Температура била рекорди. Подекуди навіть перевищила +40 градусів.
Якої ж погоди чекати влітку 2025, – у коментарі "Телеграфу" розповів синоптик Ігор Кібальчич, повідомляє 24 Канал.
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Погода на літо 2025 року
Метеоролог зазначив, існує приблизно 70 – 75% ймовірності, що літо буде аномально теплим. Температура перевищуватиме середні багаторічні показники на 1 – 1,5 градуса.
Але це не означає, що кожен літній місяць буде спекотним. Наприклад, червень може бути прохолоднішим, зате липень і серпень – дуже теплими,
– підкреслив Кібальчич.
Також розповів, що за статистикою найспекотнішими зазвичай є період з 15 липня до 15 серпня. Саме в цей час фіксуються найвищі денні та середні температури.
Експерт наголосив, що хвилі спеки, без сумніву, будуть. Це буде пов'язано з надходженням повітряних мас. Перш за все, з північної Африки, Близького Сходу та центральних районів Азії.
Тому в окремі дні температура повітря, особливо в південних і східних областях України, може перевищувати +40 градусів,
– зазначив метеоролог.
До слова, 2024 рік був одним із найтепліших, – майже на рівні з 2010 за температурою. У деяких регіонах, зокрема, на Миколаївщині, фіксували до +41 градуса.
Цікаво, що останніми роками з'явилася нова тенденція,– вересень дедалі частіше поводиться як літній місяць. Температура понад +30 градусів фіксується регулярно по всій Україні. Фактично літо ніби зсувається ближче до осені.
Щодо опадів – тут усе складніше. У літній період більшість дощів – це саме конвективні опади, які пов'язані з грозами. А грози мають дуже локальний характер: в одному районі міста може випасти місячна норма, а в сусідньому – жодної краплі,
– сказав Кібальчич.
Минуле літо було доволі сухим, особливо на Лівобережжі. Є шанс, що у 2025-му дощів буде більше, і грози стануть активнішими. Однак, активніші грози означають більший ризик небезпечних погодних явищ, – граду й навіть смерчів, які в Україні вже не рідкість.
"Щоправда, зазвичай вони короткочасні й проходять над полями чи лісовими масивами, тож часто їх просто ніхто не бачить", – зазначив метеоролог.
Постійної рекордної спеки Кібальчич не прогнозує. Адже, за статистикою, два роки поспіль рекордно теплими бути не можуть.