Яким може бути літо 2025 в Україні: метеорологиня здивувала прогнозом

Цього року в Україні була аномальна спека. Температура била рекорди. У частині областей навіть перевищила +40 градусів.

Яким може бути наступне літо, в інтерв'ю 24 Каналу відповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України.

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Погода на літо 2025 в Україні

Літо в Україну прийшло в середині травня і тривало майже до першої декади жовтня. Тільки на Заході початок жовтня був прохолодним. До речі, метеорологічне літо – це період з середньою за добу температурою повітря +15 градусів і вище.

За словами Віри Балабух, аномально висока температура повітря у вересні й на початку жовтня була зумовлена потужним антициклоном, у якому за безхмарної погоди атмосфера суттєво прогрівалася. Завдяки циркуляції атмосфери на територію України також надходили теплі й сухі повітряні маси з субтропіків.

Також аномально високій температурі сприяло загальне підвищення температури повітря на планеті, зумовлене посиленням парникового ефекту. Так, за даними Всесвітньої метеорологічної організації, концентрація вуглекислого газу в атмосфері досягла максимуму за 800 тисяч років.

Метеорологиня додала, збільшення сонячної активності протягом 25-річного циклу, яка у жовтні 2024 року досягла максимуму, також сприяло підвищенню температури повітря. Спільна дія цих чинників і зумовила таку аномально теплу погоду в Україні.

Віра Балабух також зазначила, аналіз наявних тенденцій та кліматичних прогнозів показує, що тривалість літа в Україні зростатиме.

Воно починатиметься раніше і триватиме довше. Тож тривале та спекотне літо, яке ми спостерігали в цьому році, очевидно досить скоро стане нашою новою кліматичною нормою,

– підкреслила метеорологиня.

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До речі, за даними розрахунків світових прогностичних центрів, середня за листопад 2024 температура повітря в Україні може бути на 1 – 2 градуси вищою за кліматичну норму.

Віра Балабух також констатувала, що температура повітря поступово знижується, як і зазвичай у цей період. Тож суттєве підвищення середньої за добу температури вище за +15 градусів уже малоймовірне.