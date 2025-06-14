Коли в Україні буде найбільша спека

За розрахунками світових прогностичних центрів, літо в Україні очікується теплим. Середня за сезон температура повітря може перевищити норму на 1 – 2 градуси.

Про це розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС, повідомляє 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Спека в Україні

Метеорологиня розповіла, що липень та серпень в Україні очікуються теплішими за кліматичну норму. Водночас зауважила, що другий місяць літа зазвичай найспекотніший. Цей рік, ймовірно, винятком не стане.

Також Віра Балабух сказала, що, як правило, саме для липня характерна досить висока активність конвективних явищ, – грози, шквалів, граді, зливи.

"Ймовірно, що цього місяця ці процеси також будуть досить активними", – зазначила метеорологиня.

Експертка додала, що у червні імовірність таких явищ також підвищена. Пояснила, що в атмосфері значний запас вологи, а температура очікується високою.

Очікується, що в останній місяць літа температура повітря буде вищою за норму на 1 – 2 градуси. Однак, у серпні також очікується на 1-2 градуси вищою за норму. Утім, не виключений дефіцит опадів.

"Але стосовно опадів є досить велика невизначеність. Тому що різні моделі дають різні варіанти розвитку подій", – наголосила Балабух.

Метеорологиня розповіла, що за одними даними дефіцит опадів можливий у південних і південно-східних областях, а за іншими – тільки на Півдні.