Львівщину підтопило: у мережі показали фото та відео наслідків негоди
Джерело:Максим Козицький
У Львівській області піднялась річка Східничанка. Внаслідок цього в одному з населених пунктів підтопило десятки домогосподарств.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплено селище міського типу Східниця Дрогобицького району.
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На Львівщині пройшла негода: підтопило низку будинків
У Львівській області пройшли рясні дощі та град. Внаслідок негоди в селищі міського типу Східниця підтопило близько 40 домогосподарства. Наразі на місці працюють всі екстрені служби.
Станом на 20:30 рятувальники евакуювали у Східниці 20 людей, з них 5 дітей. Також пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області показала процес евакуації.
Евакуація у Східниці: фото ДСНС
Підтоплені домоволодіння на Львівщині / Фото Максим Козицький
Підтоплені домоволодіння на Львівщині / Фото Максим Козицький
У коментарі "Суспільному" селищний голова Східниці Іван Піляк розповів, що у селищі є повалені дерева, зруйновані два мости, також пошкоджені приватні автомобілі.
Наразі рівень води почав спадати,
– сказав він.
У селі Східниця піднявся рівень води в річці: дивіться відео
У Стрийському районі розмило дорогу
Крім цього, за словами Козицького, у селі Урич Стрийського району розмита дорога. На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд із села.
Розмита дорога у селі Урич / Фото Максим Козицький
Розмита дорога у селі Урич / Фото Максим Козицький
Столицю також підтопило через дощ, а на Херсонщині триває евакуація
- 10 червня Київ накрила потужна гроза зі зливою та градом. Внаслідок цього у столиці підтопило ділянки доріг на 6 вулицях.
- Зауважимо, що 11 червня дощі та грози накриють всю Україну. Найбільше негода вируватиме у західних регіонах, в окремих районах південних областей, а також у Житомирській, Херсонській і Запорізькій областях.
- Проте найважча ситуація, звісно, у Херсонській області, а також на Миколаївщині. Там внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплені близько 80 населених пунктів.
- Ввечері 10 червня Володимир Зеленський повідомив, що з цих регіонів вдалося евакуювати понад 3 тисячі людей і евакуація продовжується. Проте через бездіяльність російських загарбників вона відбувається лише на підконтрольних Україні територіях. Українським захисникам вдається проводити операції у деяких населених пунктах окупованого лівобережжя Херсонщини, проте, на жаль, цього замало. У водяній пастці залишаються тисячі людей, які очікують на допомогу світу. Росіяни не лише не проводять евакуації, а й обстрілюють тих, хто намагається врятуватись.