Львівщину підтопило: у мережі показали фото та відео наслідків негоди

У Львівській області піднялась річка Східничанка. Внаслідок цього в одному з населених пунктів підтопило десятки домогосподарств.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплено селище міського типу Східниця Дрогобицького району.

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На Львівщині пройшла негода: підтопило низку будинків

У Львівській області пройшли рясні дощі та град. Внаслідок негоди в селищі міського типу Східниця підтопило близько 40 домогосподарства. Наразі на місці працюють всі екстрені служби.

Станом на 20:30 рятувальники евакуювали у Східниці 20 людей, з них 5 дітей. Також пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області показала процес евакуації.

Евакуація у Східниці: фото ДСНС



Підтоплені домоволодіння на Львівщині / Фото Максим Козицький



Підтоплені домоволодіння на Львівщині / Фото Максим Козицький

У коментарі "Суспільному" селищний голова Східниці Іван Піляк розповів, що у селищі є повалені дерева, зруйновані два мости, також пошкоджені приватні автомобілі.

Наразі рівень води почав спадати,

– сказав він.

У селі Східниця піднявся рівень води в річці: дивіться відео

У Стрийському районі розмило дорогу

Крім цього, за словами Козицького, у селі Урич Стрийського району розмита дорога. На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд із села.



Розмита дорога у селі Урич / Фото Максим Козицький



Розмита дорога у селі Урич / Фото Максим Козицький

Столицю також підтопило через дощ, а на Херсонщині триває евакуація