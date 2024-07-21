Синоптики попередили про грози та град на Львівщині
21 липня 2024, 11:46Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища на неділю, 21 липня. Зокрема, негода накриє Львівщину.
Погіршення погоди в області триватиме до кінця доби. Мешканців Львова та області попереджають про грози.
Дивіться також До України йде антициклон Frederik: як зміниться погода
Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки
Окрім грози, місцями у Львівській області може випасти град. А на півдні регіону очікуються значні дощі.
Через це синоптики оголосили І рівень небезпечності (жовтий).Довідково. Жовтий рівень небезпечності передбачає, що погодні умови можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту.
Температура повітря в області вдень прогріється до 24 – 25 градусів тепла.
Додамо, що опади накриють не лише Львівщину, а й більшість західних областей і Вінниччину.
Прогноз погоди на 21 липня / Карта Укргідрометцентру