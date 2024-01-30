Яка буде погода в лютому: прогноз на місяць

Уже за кілька днів почнеться лютий. Синоптики спрогнозували, якої погоди чекати в останній місяць цієї зими.

Так, яка буде температура і чи чекати сильних опадів у лютому, розповіли в Укргідрометцентрі, передає 24 Канал.

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Прогноз погоди на лютий

Синоптики зазначили, що середня місячна температура повітря очікується в межах від 4 морозу до 2 тепла, що в південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1 – 1,5 градуса вище за норму. На решті території України – близько до норми.

Місячна кількість опадів очікується в межах 29 – 67 міліметрів. У Карпатах подекуди 74 – 83 міліметри. Втім, це в межах норми.

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За орієнтовним прогнозом на картах Укргідрометцентру, сильних морозів у перші дні лютого в Україні не буде. Ба більше, вдень стовпчики термометрів можуть сягнути до +9 градусів.