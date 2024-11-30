Чи буде ще тепло у грудні й коли прийде похолодання: прогноз на місяць

Грудень в Україні, ймовірно, стане класичним перехідним періодом. Середня місячна температура повітря очікується в межах -1 – -4 градуси.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігор Кібальчич на Meteoprog.ua.

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Кібальчич писав, що грудень, ймовірно, буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні й у Криму зимові умови можуть настати не повною мірою: середня температура буде вищою за 0 градусів. Попри це, упродовж цього місяця можливі періоди морозної погоди. Втім, очікується, що вони будуть короткочасними.

Тим часом на решті території України середньомісячна температура очікується в межах -1 – -4 градусів. Більше лише у високогірних районах Карпат, зокрема, подекуди до -5 – -7 градусів. За словами метеоролога, це відповідає багаторічним показникам.

Перша декада грудня пройде під впливом малорухомих процесів у полі підвищеного атмосферного тиску. Втім, ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, що охопить більшу частину Європи.

Це призведе до різких коливань температури, поривчастого вітру та значних опадів у вигляді мокрого снігу й дощу,

– зазначив Кібальчич.

Водночас додав, що у цей період температура повітря перевищить норму приблизно на 2 – 6 градусів. Похолодання очікується вже після 20 грудня. Його спричинить надходження холодного арктичного повітря з північного заходу. Втім, наскільки сильним і тривалим буде похолодання, поки невідомо.

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