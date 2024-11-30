Чи буде ще тепло у грудні й коли прийде похолодання: прогноз на місяць
Грудень в Україні, ймовірно, стане класичним перехідним періодом. Середня місячна температура повітря очікується в межах -1 – -4 градуси.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігор Кібальчич на Meteoprog.ua.
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Погода на грудень 2024: прогноз на місяць
Кібальчич писав, що грудень, ймовірно, буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні й у Криму зимові умови можуть настати не повною мірою: середня температура буде вищою за 0 градусів. Попри це, упродовж цього місяця можливі періоди морозної погоди. Втім, очікується, що вони будуть короткочасними.
Тим часом на решті території України середньомісячна температура очікується в межах -1 – -4 градусів. Більше лише у високогірних районах Карпат, зокрема, подекуди до -5 – -7 градусів. За словами метеоролога, це відповідає багаторічним показникам.
Перша декада грудня пройде під впливом малорухомих процесів у полі підвищеного атмосферного тиску. Втім, ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, що охопить більшу частину Європи.
Це призведе до різких коливань температури, поривчастого вітру та значних опадів у вигляді мокрого снігу й дощу,
– зазначив Кібальчич.
Водночас додав, що у цей період температура повітря перевищить норму приблизно на 2 – 6 градусів. Похолодання очікується вже після 20 грудня. Його спричинить надходження холодного арктичного повітря з північного заходу. Втім, наскільки сильним і тривалим буде похолодання, поки невідомо.
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Погода на 1 грудня
- На Заході істотних опадів не буде. Подекуди можливий туман, паморозь. Вітер південно-східний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2 градуси, вдень +2 – +7, однак Карпатах протягом дня 0 – -5 градусів.
- На Півночі без опадів. Місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Температура вночі -3 – +2 градуси, вдень 0 – +5.
- У центральній частині опади не очікуються.. Подекуди туман, паморозь. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів. Вночі -3 – +2 градуси, вдень +1 – +6.
- На Півдні також без опадів. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі -1 – +4, вдень +3 – +8 градусів.
- На Сході без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі -3 – +2, вдень 0 – +5.