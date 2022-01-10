Україну затягне хмарами, вдарять морози до -6: прогноз погоди на 11 січня

Погода в Україні у вівторок, 11 січня, буде хмарною. Опадів синоптики не прогнозують. Температура коливатиметься від +1 у східних регіонах до -6 на Київщині та Сумщині.

Найтепліше буде на Сході та Півдні. Вдень в окупованому Криму, а також на Донеччині та Луганщині температура коливатиметься від -1 до +1 градусів.

До теми До 11 градусів морозу і шалена ожеледиця: прогноз погоди на Львівщині на 11 – 15 січня

Сильніші морози вдарять на Півночі. На Чернігівщині прогнозують від -3 до -5 градусів, а на Сумщині – від -4 до -6 градусів. Натомість опадів там не буде.

Схожу ситуацію спостерігатимуть й мешканці Центру. У більшості регіонів там також слід очікувати температуру в межах -3...-5 градусів. Найтепліше буде у Запорізькій області.

Західні області також скує мороз: від -1 на Волині до -5 на Івано-Франківщині та Буковині. Вночі у більшості регіонів температура опуститься й до -6 градусів.

11 січня у Києві також прогнозують морозну погоду. Стовпчики термометрів опустяться там до -4...-6 градусів. При чому, як вдень, так і вночі.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що вже 11 січня в Україні розпочнеться похолодання. Втім, відбуватиметься це поступово. Вітер буде переважно північний – рвучкий та некомфортний.

Сніг можливий у Карпатах, а сніг та мокрий сніг також пройдуть у східних областях. І все. У більшості областей буде без опадів,

– наголосила вона.

Діденко також попередила, що через похолодання у вівторок на дорогах та тротуарах зміцниться ожеледиця, тому українцям варто бути обережними.

Погода в містах України 11 січня

Ужгород – -2...-4

Львів – -2...-4

Івано-Франківськ – -3...-5

Тернопіль – -3...-5

Чернівці – -3...-5

Хмельницький – -3...-5

Луцьк – -1...-3

Рівне – -1...-3

Житомир – -3...-5

Вінниця – -2...-4

Одеса – 0...-2

Миколаїв – -1...-3

Херсон – -1...1

Сімферополь – -1...1

Кропивницький – -3...-5

Черкаси – -3...-5

Чернігів – -3...-5

Суми – -4...-6

Полтава – -3...-5

Дніпро – -2...-4

Запоріжжя – -1...1

Донецьк – -1...1

Луганськ – -1...1

Харків – -1...-3

Київ – -4...-6



Погода у містах України 11 січня / Карта Укргідрометцентру