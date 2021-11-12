Якою буде погода на Новий рік та Різдво: прогноз від синоптиків

У період новорічних свят погода буде морозною. Водночас синоптики попередили, що снігу очікувати не варто.

Зокрема тому, що "сніговий покрив не втигне лягти". Про це на пресконференції розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

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Погода на новорічні свята буде морозною

Синоптикиня повідомила, що температура буде високою аж до Нового року.

І всі опади, які будуть проходити, будуть у вигляді дощу й мокрого снігу. І виходить, що сніговий покрив не встигне лягти. Але перші дні січня будуть з великим похолоданням,

– сказала Мартазінова.

Синоптикиня пояснила, що в новорічний період будуть холодні дні, а потім температура трохи підніметься. Наступне значне похолодання слід очікувати в лютому. Синоптикиня також пояснила, що:

наприкінці листопада – на початку грудня слід очікувати середньодобову і денну температуру на рівні 5 градусів;

дуже холодні дні, зокрема -10 градусів, прогнозують на початку грудня;

також різке зниження температури, морозні дні побачимо ближче до Нового року;

на переході від грудня до січня, у святкові дні, з перемінним успіхом, буде то мороз, то тепло.

Найхолодніші дні, а це до -15 градусів випадають на початок січня, тобто свята новорічні будуть супроводжуватися морозними днями,

– сказала Мартазінова.

Вона пояснила, що зима буде протяжна з нестійкими температурами. Лютий буде холодним, проте, теплішим, ніж у 2020 році.

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