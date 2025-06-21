Грози та сильний вітер очікуються в Україні: для яких областей є небезпека

У неділю, 22 червня, в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози та сильний вітер. У відповідних областях оголошено підвищений рівень небезпечності.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Фахівці попередили про небезпеку в Хмельницькій, Рівненській та Вінницькій областях.

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Негода в Україні

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Хмельниччині, Рівненщині та Вінниччині вдень 22 червня, зокрема:

У Вінницькій області очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду – там оголошено підвищений рівень небезпечності. Синоптики підкреслили, що негода може призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств, будівельної галузі.

очікуються пориви вітру до 20 метрів за секунду – там оголошено підвищений рівень небезпечності. Синоптики підкреслили, що негода може призвести до ускладнення руху транспорту, роботи енергетичних та комунальних підприємств, будівельної галузі. У Хмельницькій області також буде сильний вітер 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

також буде сильний вітер 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. У Рівненській області можуть бути пориви західного вітру до 20 метрів за секунду. Там також підвищений рівень небезпечності.

У Київській області, своєю чергою, очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень короткочасні дощі, по області місцями можуть бути грози. Вдень, імовірно, пориви північно-західного вітру до 20 метрів за секунду.

На Київщині температура вночі очікується +9 – +14 градусів, а вдень +19 – +24 градуси. У Києві вночі +11 – +13 градусів, а вдень +20 – +22 градуси.

Прогноз погоди на 22 червня

Частину України накриють опади, але погода обіцяє бути теплою. У неділю, 22 червня, буде мінлива хмарність та місцями опади вдень.

Погода на 22 червня / Фото Укргідрометцентру

Цього дня буде північно-західний та західний. На всій території країни, окрім сходу та південного сходу, пориви можуть досягати 15 – 20 метрів за секунду.