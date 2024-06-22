Пів України накриє сильна злива з грозою: якою буде погода в неділю 23 червня

У неділю, 23 червня, майже по всій Україні пройдуть потужні дощі. Винятки становитимуть лише окремі регіони.

Якщо 22 червня небо вмивалося слізьми лише на Заході, то 23 червня воно плакатиме також і в інших областях нашої країни. Тим часом температура повітря продовжуватиме триматися на дуже високому рівні.

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Де заливатиме найбільше

За прогнозами синоптиків, злива протримається у західних областях до завтра. Водночас короткочасний дощ із грозою пройде також на Півночі, Північному Сході та Центрі. Потерпатимуть від великої кількості опадів такі міста, як Київ, Харків, Чернігів, Суми, Дніпро.

Без опадів неділя мине лише для Херсонщини, Миколаївщини, Одещини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини, Криму та Волині.

Крім того, в окремих районах Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, Черкаської та Чернігівської областей вдень будуть град та шквали вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Де найспекотніше

Температурними лідерами 23 червня виступлять центральні, південні та східні регіони. Там температура повітря коливатиметься від 29 до 33 градусів тепла.

Так, показник у 33 градуси термометр покаже на Миколаївщині, Херсонщині, Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Водночас середня температура по всій Україні становитиме 24 – 26 градусів тепла.

Яка температура в обласних центрах

Київ +24...+26

Ужгород +24...+26

Львів +23...+25

Івано-Франківськ +21...+23

Тернопіль +23...+25

Чернівці +24...+26

Хмельницький +23...+25

Луцьк +23...+25

Рівне +23...+25

Житомир +25...+27

Вінниця +28...+30

Одеса +30...+32

Миколаїв +31...+33

Херсон +31...+33

Сімферополь +31...+33

Кропивницький +31...+33

Черкаси +29...+31

Чернігів +25...+27

Суми +25...+27

Полтава +29...+31

Дніпро +31...+33

Запоріжжя +30...+32

Донецьк +29...+31

Луганськ +27...+29

Харків +25...+30

Прогноз погоди на 23 червня / Фото Укргідрометцентр