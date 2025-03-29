Сильні пориви вітру і дощі, місцями – мокрий сніг: погода в Україні на 30 березня
Погода в Україні у неділю, 30 березня, буде хмарною з проясненнями. Для частини областей синоптики прогнозують дощі, місцями також очікуються сильний вітер.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. У порівнянні з минулими днями погода буде загалом прохолоднішою.
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Якою буде погода 30 березня
За даними Укргідрометцентру, вночі у південній частині, більшості центральних, східних областей та на Закарпатті помірні дощі, у Донецькій області - значні. Незначні опади синоптики обіцяють вдень у центральних, східних, північних областях та на Закарпатті.
Згідно з оприлюдненою інформацією, в інших регіонах – без опадів. Вітер здебільшого рухатиметься у східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Вночі у східних областях подекуди можливі пориви швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла, у південній частині прогнозують від 6 до 11 градусів тепла, вдень буде від 10 до 15 градусів тепла. Водночас у центральних областях очікується місцями від 5 до 10 градусів тепла. У південно-східній частині прогнозують від 13 до 28 градусів тепла.
За даними синоптиків, в Карпатах вночі буде помірний мокрий сніг, вдень місцями невеликий дощ. Водночас температура вночі коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень синоптики прогнозують від 2 до 7 градусів тепла.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +12...+14;
- Ужгород +12...+14;
- Львів +12...+14;
- Івано-Франківськ +12...+14;
- Тернопіль +12...+14;
- Чернівці +12...+14;
- Хмельницький +12...+14;
- Луцьк +12...+14;
- Рівне +12...+14;
- Житомир +12...+14;
- Вінниця +7...+9;
- Одеса +14...+16;
- Миколаїв +14...+16;
- Херсон +15...+17;
- Сімферополь +12...+14;
- Кропивницький +7...+9;
- Черкаси +7...+9;
- Чернігів +12...+14;
- Суми +12...+14;
- Полтава +7...+9;
- Дніпро +7...+9;
- Запоріжжя +15...+17;
- Донецьк +12...+14;
- Луганськ +11...+13;
- Харків +14...+16;
Прогноз погоди в Україні на 30 березня / Карта Укргідрометцентру