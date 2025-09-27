Дощі у частині областей, подекуди буде прохолодно: прогноз погоди на 28 вересня
Погода в Україні у неділю, 28 вересня. буде хмарною з проясненнями. Місцями синоптики прогнозують незначний дощ, проте на більшості території опадів не буде.
У південних областях буде тепло, але у західних регіонах очікується прохолода. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Яка погода буде в Україні 28 вересня?
За даними Укргідрометцентру, невеликий дощ пройде у північній частині країни, в інших місцях опадів не прогнозують. Вітер здебільшого рухатиметься у північно-східному напрямку, зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Синоптики прогнозують вночі від 4 до 9 градусів тепла та вдень від 9 до 14 градусів тепла на заході та півночі. На решті території вночі очікується від 2 до 7 градусів тепла, а вдень температура буде від 13 до 18 градусів тепла.
Якою буде погода у великих містах?
- Київ +10…+12;
- Ужгород +11…+13;
- Львів +11…+13;
- Івано-Франківськ +11…+13;
- Тернопіль +12…+14;
- Чернівці +11…+13;
- Хмельницький +11…+13;
- Луцьк +11…+13;
- Рівне +11…+13;
- Житомир +11…+13;
- Вінниця +13…+15;
- Одеса +16…+18;
- Миколаїв +16…+18;
- Херсон +16…+18;
- Сімферополь +15…+17;
- Кропивницький +15…+17;
- Черкаси +13…+15;
- Чернігів +11…+13;
- Суми +11…+13;
- Полтава +13…+15;
- Дніпро +15…+17;
- Запоріжжя +15…+17;
- Донецьк +15…+17;
- Луганськ +15…+17;
- Харків +15…+17.
Прогноз погоди в Україні на 28 вересня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Які прогнози дають синоптики на найближчий час?
За даними синоптика Ігоря Кібальчича, вихідні будуть прохолодними, подекуди дощитиме. В частині областей будуть заморозки та ранковий туман, оскільки на Україну рухається скандинавський антициклон.
Вже в понеділок та вівторок, 29 і 30 вересня, "є передумови для певних дощів". Синоптики прогнозують зниження атмосферного тиску. Водночас, як відомо, заморозки припиняться завдяки більшій хмарності.
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що невдовзі дощі охоплять країну. З 29 вересня синоптики прогнозують дощі всюди. Добова температура впаде до 10– 13 градусів тепла, тепліше буде на Півдні та Закарпатті.