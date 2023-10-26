Без аномалій не обійдеться: синоптики здивували прогнозом на Новий рік 2024

Новий рік 2023 був аномальним теплом. Стовпчики термометрів перевищили 10 градусів. Чого ж чекати у 2024, спрогнозували синоптики.

На Новий рік можлива аномальна погода. Про це розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

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Яка буде погода на Новий рік 2024

Цей Новий рік, ймовірно, знову буде без снігу та морозу.

З огляду на попередній рік йде така сама аналогія,

– зауважила метеорологиня.

За прогнозами Вазіри Мартазінової, варто очікувати невеличкий плюс вдень і 0 або ж невеликий мінус вночі. До речі, опади якщо й будуть, то незначні й у вигляді мокрого снігу.

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Чим дивуватиме погода у грудні

Зауважимо, представниця Укргідрометцентру також поділилася прогнозом на грудень. Так, Мартазінова прогнозує м'яку та доволі теплу для цієї пори року погоду.

Втім, у середині місяця все ж можливе різке похолодання з морозами до -15 градусів. Щоправда, триватиме воно, ймовірно, лише кілька днів.

Далі знову прийде потепління, зауважила метеорологиня.

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