Якою буде погода на Новий рік в Україні: синоптикиня поділилася першим прогнозом

Погода у період новорічних свят характеризуватиметься відчутним зниженням температури повітря. Утім, сильних морозів все ж очікувати не варто. Значної відмінності від показників попередніх років радше за все не буде.

Про це розповіла заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова, повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для "Главред".

Яка погода буде на Новий рік?

Вазіра Мартазінова розповіла, що ближче до Нового року температура повітря в Україні все ж знизиться. Також подекуди можливі опади у вигляді мокрого снігу. У денні години температура повітря буде до 5 градусів тепла.

Сильних морозів на Новий рік не варто чекати, але і теплої зими, яку ми бачили вже, теж не варто чекати. Морози будуть, як у звичайну та звичну зиму для України. Але, не буде такого, що ми цілий місяць будемо замерзати,

– каже метеорологиня.

Водночас у січні, згідно з її попереднім прогнозом, погода буде різною. Радше за все вже ближче до кінця місяця все ж можливі сильні морози. У нічні години температура може впасти до 12 градусів морозу.

Протягом дня у січні, як зазначається, також можливі морози до 5 градусів.

Що чекати від погоди взимку?