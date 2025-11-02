Якою буде погода на Новий рік в Україні: синоптикиня поділилася першим прогнозом
- На Новий рік в Україні очікується зниження температури, можливі опади у вигляді мокрого снігу.
- У січні можливі сильні морози, особливо вночі, коли температура може впасти до 12 градусів морозу.
Погода у період новорічних свят характеризуватиметься відчутним зниженням температури повітря. Утім, сильних морозів все ж очікувати не варто. Значної відмінності від показників попередніх років радше за все не буде.
Про це розповіла заслужена метеорологиня України Вазіра Мартазінова, повідомляє 24 Канал з посиланням на її інтерв'ю для "Главред".
Яка погода буде на Новий рік?
Вазіра Мартазінова розповіла, що ближче до Нового року температура повітря в Україні все ж знизиться. Також подекуди можливі опади у вигляді мокрого снігу. У денні години температура повітря буде до 5 градусів тепла.
Сильних морозів на Новий рік не варто чекати, але і теплої зими, яку ми бачили вже, теж не варто чекати. Морози будуть, як у звичайну та звичну зиму для України. Але, не буде такого, що ми цілий місяць будемо замерзати,
– каже метеорологиня.
Водночас у січні, згідно з її попереднім прогнозом, погода буде різною. Радше за все вже ближче до кінця місяця все ж можливі сильні морози. У нічні години температура може впасти до 12 градусів морозу.
Протягом дня у січні, як зазначається, також можливі морози до 5 градусів.
Що чекати від погоди взимку?
Також професорка повідомляла, що у перший місяць зими Україну зустріне велика кількість опадів. Здебільшого вони мають бути у вигляді мокрого снігу. Крім того, у грудні, ймовірно, очікується значне похолодання.
А от серйозний сніг випаде ще раніше. Згідно з прогнозом метеорологині, його варто чекати до кінця осені, тобто наприкінці листопада. Але великого снігового покриву із заметами все ж найближчим часом не буде.
Загалом, якщо говорити ще про листопад, кількість опадів протягом цього місяця очікується на рівні 34 – 77 міліметрів, а в Карпатах подекуди буде навіть 100 міліметрів, проте це приблизно 80 – 100% від норми.