В Одесі та області попереджають про негоду: у найближчі години – гроза та шквали

В Одесі удень 4 липня можливі грози. Крім того, у місті прогнозують шквальний вітер, який збережеться до вечора.

Про це попередили у міській раді Одеси. У мерії зазначили, що негода може накрити місто в обід – у проміжку з 13:00 до 15:00.

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Погода в Одесі

У мерії попередили про насування грози удень 4 липня. У місті можливий шквальний вітер швидкістю 15 – 20 метрів на секунду. Тому мешканцям Одеси потрібно бути обережними.

У місті Одесі та Одеській області в наступні 1 – 3 години очікується гроза, під час грози шквал 15 – 20 метрів на секунду, збережеться до кінця доби,

– попередили в мерії.

За даними Укргідрометцентру, повітря в Одесі розігріється до +29...+31 градуса тепла.

Правила поведінки під час грози від ДСНС

Якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть усі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, адже він притягує кульову блискавку. Тримайтеся подалі від електроприладів та антен.

Якщо ви перебуваєте на вулиці, то уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева.

Якщо ви опинилися в лісі, не ховайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд або кущі.

Не ховайтеся під високими деревами чи під металевими конструкціями.

Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглиблення в землі. Воно повинно бути сухим – волога земля сильніше проводить електрику.

Якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі – зупиніться.

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